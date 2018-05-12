Шарль Азнавур перед смертью имел серьёзные жалобы на здоровье

Последний год жизни оказался для великого певца крайне тяжелым и травмоопасным.

Шарль Азнавур скончался на 95 году жизни во Всемирный день музыки, незадолго до своего возвращения на сцену. Однако это было под вопросом из-за серьёзных проблем со здоровьем, о которых исполнитель неоднократно заявлял в своих интервью. Последняя встреча Шарля с журналистами состоялась 28 сентября, но шансонье был вынужден постоянно её прерывать из-за необходимости принять лекарства.

Резкое ухудшение здоровья началось в 2018 году, а весной Шарль Азнавур стал жаловаться на своё состояние и отменил несколько концертов. Потом исполнитель получил травму руки, восстановление которой требовало много времени. Исполнитель имел ряд проблем, но не отчаивался и обещал вернуться к своим слушателям.

Перед смертью исполнитель заявлял, что не хочет уходить на пенсию. Выступления на сцене казались ему прекрасной альтернативой тихим вечерам и игре в гольф. Азнавур не стеснялся своих жалоб, и часто говорил о проблемах со зрением и памятью. Но, несмотря на своё состояние, шансонье собирался радовать поклонников своими песнями.