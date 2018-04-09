Звезда "Трансформеров" и "Форсажа" Тайриз Гибсон стал отцом во второй раз

Актер рассказал своим подписчикам в Instagram, что 1 октября его любимая жена Саманта Ли подарила ему дочку. Девочке дали имя Сорайя Ли.

Зарубежные СМИ сообщают о счастливом событии, которое произошло у известного 39-летнего американского актера и рэпера Тайриза Гибсона. Как оказалось, последние девять месяцев он вместе с женой и первой дочерью ожидал пополнения в семье в лице второго ребенка. У звезды популярных голливудских фильмов "Трансформеры" и "Форсаж" родилась дочь Сорайя Ли.

Рэп-исполнитель написал в своем профиле Instagram довольно большой пост, в содержании которого назвал свою супругу чемпионом. Дело в том, что роды длились больше суток - около 30 часов, однако женщина справилась с непростой задачей. Теперь Тайриз Гибсон, который стал отцом во второй раз, ожидает наступления всех семейных праздников, которые должны произойти в ближайшее время. Так, среди этих событий он назвал день рождения своей любимой жены, День благодарения, а также Рождество.