В Нью-Йорке на аукционе будут проданы оригинальные тексты песен Элтона Джона

Почти все тексты хитов от музыканта будут написаны либо от руки, либо на машинке.

В Нью-Йорке 9 ноября на аукционе Julien's Auctions будут представлены оригинальные тексты песен известного во всем мире Элтона Джона.

На данный момент владельцем эксклюзивов является поэт Берни Топин, который на протяжении нескольких десятилетий работал с музыкантом. Именно ему принадлежит лирика многих хитов Джона.

Данные тексты имеют ценность, так как большинство из них написаны вручную, либо на печатной машинке.

Самым особенным станет альтернативный экземпляр текста к песне Candle in The Wind, который был посвящен гибели принцессы Дианы. Ожидается, что нижняя граница стоимости лота будет находиться на 10 тысячах долларов.

Помимо лирики, фанаты смогут побороться за личные вещи поэта. Среди них будут платиновые и золотые диски, различные фотографии, одежда, украшения и прочие памятные вещи. Сам поэт особенно отмечает кресло, в котором он написал множество хитов.

По словам Топина, он надеется, что все те вещи, которыми он поделится, принесут их новым владельцам столько же радости, сколько и ему самому.

Напоминаем, что в новом альбоме Найла Роджерса принял участие Элтон Джон. Музыкант исполнил песню “Chic” совместно с эпатажной Леди Гагой.