В Universal перенесли выход нового фильма о докторе Дулиттле

Одна из самых популярных студий кинематографа заявила о смене сроков выхода продолжения фильма о враче, который умеет говорить с животными.

Так, представители компании Universal сообщили, что "Путешествие доктора Дулиттла" выйдет в январе 2020 года - релиз был сдвинут практически на год. Ранее в студии сообщали о премьере в апреле 2019 года. Известно, что главную роль доктора в новом фильме исполнит Роберт Дауни-младший.

Постановщиком картины является Стивен Гейган, который совместно со сценаристом Томом Шепердом занимался правками текста. До начала работы над проектом за него успели побороться несколько студий, однако Universal удалось опередить студии Sony и Fox.

Отмечается, что именно последняя занималась съёмками "Доктора Дулиттла" с Рексом Харрисоном, а ещё через 30 лет там же вышла более современная версия фильма с Эдди Мёрфи.