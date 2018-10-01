Гордон готова закрыть глаза на махинации Бузовой в случае выдачи призов

Другим важным условием является возвращения всех средств блогерам, не получившим обещанных подписчиков.

Певица Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала из-за участия в рекламе раздачи призов. По условиям конкурса, один из счастливчиков должен был получить автомобиль Mercedes, а вот оплатить его покупку пришлось множеству блогеров. Для спонсоров розыгрыш мог стать прекрасной рекламой для привлечения широкой аудитории.

Однако конкурс сразу стал проблемой и для участников, и блогеров, отправивших по 100-120 тысяч рублей. Общая сумма потраченных спонсорами средств составляет 12 миллионов рублей, но многие из них обвиняют Ольгу Бузову в мошенничестве. Несмотря на то, что реклама розыгрыша и фотография с автомобилем появились на странице певице в социальной сети, но этим всё и ограничилось. Притока подписчиков спонсоры не получили, а розыгрыш приза вызвал много подозрений. Плохая связь просто не дала участникам ознакомиться с выбором победителя.

Правозащитник Катя Гордон обратила внимание на сложившуюся ситуацию и хочет помочь в разрешении проблемы обманутых блогеров. Она предлагает нормировать подобные конкурсы в Сети. Также правозащитник готова закрыть глаза на все проблемы конкурса, но только в случае выполнения определённых условий. Организаторам необходимо доказать, что раздача призов не была махинацией, а автомобиль получил реальный человек. Также необходимым условием является выдача денег блогерам, потому что результатов рекламы в виде подписчиков они не получили.