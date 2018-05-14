"Волосы в носу вплоть до аденоидов": Ксения Собчак показала содержимое своих ноздрей

36-летняя телеведущая и бывший кандидат в президенты России опубликовала новое фото, которое сделала с нового и не совсем удачного ракурса. На конфуз обратили внимание хейтеры.

Новая публикация появилась на личной странице фотохостинга Instagram Ксении Собчак. Она сделала снимок, сидя в машине. На фотографии телеведущая запечатлена при полном параде - благодаря косметике на ее губах и веках переливались блестки, и, вероятно, по такому поводу она решила сделать фото.

Тем не менее, задумка с ракурсом понравилась не всем ее поклонникам. После просмотра снимка некоторые из них начали задаваться вопросом, зачем Собчак показала им содержимое своих ноздрей: "Зачем делать фото, когда видны волосы в носу вплоть до аденоидов?", "Кашмааар какая страшная", "Всё умничает... Ну ничего естественного, всё фальш - комплексы тебя додавят..." (здесь и далее орф. и пункт. авторов сохранены).

Тем не менее, нашлись и те, кто постарался отнестись к публикации с юмором, а то и вовсе разглядели на ней прекрасные черты своего кумира: "Вместе с пирожком Ксения откусила часть верхней губы, отчего она у нее стала похожа на крышу дома..)))", "Люблю, Ксюш, этот твой ракурс ) помню его ещё со времен твоей рекламы для Savage".