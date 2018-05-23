Милана Кержакова прокомментировала слухи о романе мужа с молодой моделью

В последнее время в сети много говорят о том, что известный футболист Александр Кержаков уже завел новые отношения с красавицей из Санкт-Петербурга Любовью Подкаминской, хотя до сих пор не разорвал предыдущий брак.

Уже несколько дней данная информация "гуляет" по сети. Хотя супруги Кержаковы уже решили окончательно разорвать отношения и подали на развод, они так и не решили, с кем останется их маленький сын Артем. Теперь поклонники супруги спортсмена переживают, что тот захочет лишить ее прав видеться с ребенком, и его новой матерью станет молодая питерская модель.

Милана Кержакова не отказалась прокомментировать слухи о новом романе мужа. Она рассказала, что нисколько им не удивлена, и даже верит, ведь знает характер человека, который долгое время был ей самым близким. Ее фанаты также поддерживают ее догадки, приводя в доказательство то, что после возникших слухов Подкаминская закрыла доступ к своему аккаунту. По их мнению, девушка боится, что всем станет известно о ее близких отношениях с футболистом.