В Лас-Вегасе Криштиану Роналду вновь обвинили в изнасиловании

Американские правоохранительные органы вновь заинтересовались персоной знаменитого футболиста.

Сообщается, что в Лас-Вегасе вновь расследуют дело об изнасиловании, в котором фигурирует Криштиану Роналду. Согласно заявлению The Sun, в полиции начали рассматривать доказательства, предоставленные пострадавшей. Ранее стало известно, что модель из США Кэтрин Майорга обвинила капитана сборной Португалии в том, что он совершил сексуальные домогательства в 2009 году.

Отмечается, что Роналду не признаёт свою вину и отрицает факт насилия, заявляя, что совокупление происходило по обоюдному согласию. Известно, что первыми об этом сообщили в издании Spiegel. Кроме того, представители таблоида заявляли о том, что жертва приняла 375 тысяч долларов от Криштиану за то, что она будет молчать.

Адвокаты футболиста пообещали подать исковое заявление на издание за распространение недостоверной информации.