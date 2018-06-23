Барабанщик Sigur Rós ушёл из группы из-за обвинений в сексуальном домогательстве

Барабанщик Sigur Rós покинет группу из-за скандала, связанного с обвинениями в сексуальном домогательстве. Об этом сообщили участники музыкального коллектива.

Обвинения против Орри Паудля Дирасона выдвинуа художница Меган Бойд. Согласно её заявлению, музыкант воспользовался её состоянием алкогольного опьянения. Художница призналась, что барабанщик изнасиловал её дважды за ночь, поскольку девушка была лишена возможности покинуть место происшествия. Инцидент произошёл ещё в 2013 году, но, по словам Меган, Дирасон «заставил» её молчать.

Обвинённый в нарушении музыкант опроверг заявление художницы. Однако поддержал идею своих коллег об уходе из группы. Дирасон считает, что должен решить этот скандал самостоятельно, не впутывая других участников коллектива.