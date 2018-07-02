Элджея застукали в секс-шопе с покупкой на крупную сумму

Рэпер Элджей, обладающий неоднозначной репутацией, «подлил масла в огонь». На этот раз исполнителя уличили в покупке интим-товаров на сумму 30 тысяч рублей.

В российских СМИ появились фото Элджея в одном из московских секс-шопов. На снимке рэпер расплачивается на кассе магазина за интим-покупку. Как стало известно, стоимость приобретения составила 30 тысяч рублей. Поводом для новых слухов также стал тот факт, что Элджей посетил интим-магазин со своим другом.

Недавно возлюбленная хип-хоп исполнителя Анастасия Ивлеева стала гостьей шоу Юрия Дудя. В эфире программы ведущая «Орла и решки» призналась, что Элджей стал её лучшим секс-партнёром. Также Настя Ивлеева раскрыла подробности интимной жизни с Алексеем Узенюком, чем вызвала волну негодования со стороны фанатов.