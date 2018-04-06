53-летняя Ирина Безрукова показала «беременный» животик

Еще несколько месяцев назад звезда демонстрировала идеальную фигуру в бикини на фото с отдыха в Краснодарском крае. Теперь же Ирина Безрукова выбирает наряды свободного кроя, чем провоцирует слухи о своей беременности.

Ирина Безрукова посетила престижную премию канала MUSICBOX. На мероприятии звезда выступила в качестве «вручанта» премий. В своем Instagram Безрукова показала фотографии с церемонии награждения.

Для мероприятия Ирина Безрукова выбрала однотонное платье в пол свободного кроя. Наряд она дополнила черным удлиненным пиджаком. По всей видимости, Ирина Безрукова изо всех сил старалась скрыть фигуру за одеждой. Однако, многие все же заметили у звезды «беременный животик».

Как пишут комментаторы, Ирина Безрукова заметно поправилась, а от ее плоского живота «не осталось и следа». В комментариях под снимками звезды нашлись даже те, кто утверждает, что своими глазами видел Безрукову на премии. Такие пользователи пишут, что артистка всеми силами старалась прикрывать свой «беременный животик» и пыталась выбирать удачные ракурсы для фото.

Теперь пользователи поздравляют Ирину Безрукову с беременностью. Они уверенны, что 53-летняя звезда ждет ребенка. Поклонники рады за свою любимицу, хотя сама Ирина Безрукова слухи о беременности не подтвердила.