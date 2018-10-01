"Олицетворял целую эпоху": Лев Лещенко прокомментировал смерть Шарля Азнавура

76-летний советский и российский эстрадный певец лично знал французского артиста. Вдобавок, в его репертуаре была песня шансонье под названием "Вечная любовь".

1 октября новость о смерти всемирно известного певца Шарля Азнавура потрясла многих его поклонников. Хотя он уже находился в преклонном возрасте, никто из них не ожидал подобного исхода, ведь еще неделю назад он обещал вернуться на сцену и продолжить выступать.

Произошедшее стало ударом и для народного артиста России Льва Лещенко. Он счел своим долгом прокомментировать событие, так как уже на протяжении двух десятков лет регулярно вспоминает о легендарном коллеге из-за его песни. Примечательно, что за день до смерти Азнавура он исполнял его песню, название которой упоминалось выше.

Лев Лещенко считает, что шансонье "олицетворял целую эпоху". Более того, он отмечает, что его не с кем сравнить, так как он нес свое творчество поклонникам на протяжении семи десятков лет.