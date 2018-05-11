«Какая тупость!»: соска у дочери Бородиной спровоцировала скандал

Ксения Бородина показала трогательное фото со своей младшей дочерью Теей, хейтеры заметили во рту у трехлетней девочки соску и принялись это обсуждать. Звезда «Дом-2» не стерпела критики и грубо ответила пользователям.

Скандал начался с, казалось бы, обычного фото. На нем Ксения Бородина сфотографировалась со своей младшей дочерью. Однако, пользователям Сети крайне не понравилось, что ребенок звезды до сих пор сосет соску. Они осудили Бородину за «плохое материнство» и стали писать, что из-за соски у маленькой Теи будет проблемы с прикусом.

Сначала Ксения Бородина ссорилась с пользователями в комментариях. Она использовала грубые слова и всячески пыталась отстоять свое мнение. В итоге, соска спровоцировала настолько большой скандал, что Бородина посвятила ситуации отдельный пост.

«Какая тупость!» - написала Ксения Бородина и заявила, что пользователи поступают «тупо», раз осуждают чужого ребенка. По словам звезды, она сама вправе решать вопросы с соской, так как маленькая Тея является ее дочерью, а не ребенком комментаторов. По словам Ксении Бородиной, ей не нравится, что Анджелина Джоли позволяет своей дочери носить мужскую одежду. Однако, она никогда не позволит себе писать об этом в комментариях и на странице голливудской актрисы.