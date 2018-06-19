XXXTentacion выпустил второй клип после смерти

Умерший американский рэп-исполнитель продолжает жить не только в сердцах своих поклонников, но и на видеохостинге, на котором появилась его новая видеоработа.

Так, на YouTube-канале Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, появился клип под названием Moonlight. Сюжет разворачивается вокруг лирического героя артиста, который находится на вечеринке на территории леса, но не может там найти себе места, предпочитая прослушивание музыки вдали от шумного общества.

Известно, что ролик является вторым после смерти знаменитости. Первый, который называется Sad, появился спустя две недели после убийства рэпера в Майами и набрал миллионы просмотров всего лишь за несколько дней.

Напомним, XXXTentacion скончался вследствие стрельбы в упор, когда он находился в своём автомобиле. После этого, по версии следствия, злоумышленники забрали у рэпера сумку Louis Vuitton и скрылись в неизвестном направлении.