В Киеве на Энрике Иглесиаса во время концерта запрыгнула молодая девушка

Выступление известного исполнителя в украинской столице не прошёл без казусов.

Так, на концерте Энрике Иглесиаса, который проходил в Киеве, зрители возмутились задержкой мероприятия на четыре часа, учитывая, что все находились на улице при температуре в восемь градусов тепла. Однако на этом неприятный осадок не прекратил накапливаться - гости концерта отметили, что исполнитель выступал под фонограмму, однако анонсировалось использование живого звука.

Тем временем пользователи Сети обсуждают видеозапись, сделанную во время мероприятия. На ней Энрике решил выпить вместе с поклонниками прямо во время выступления, пытаясь налить некую прозрачную жидкость по рюмкам. Однако он сделал это неаккуратно, вследствие чего содержимое бутылки расплескалось.

Незадолго до окончания концерта на сцену вышла молодая девушка, которая попросила исполнителя оставить ей автограф. После получения подписи она запрыгнула на Иглесиаса, который в свою очередь обнял её и поцеловал. После этого счастливая зрительница покинула сцену. Напомним, певец прибыл в Киев в рамках своего мирового турне.