«Куда смотрит Павел Воля?»: Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо

Звезда сама дала поводы для обсуждений, обозначив отсутствие обручального кольца на кастинге шоу «Танцы». Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых красивых и романтичных пар мира российского шоу-бизнеса, слухи о возможном разводе сильно взбудоражили поклонников.

33-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева уже давно стала известной ведущей, она принимает участие во многих телепроектах. На шоу «Танцы» сейчас проходит кастинг, танцовщиков отбирает и Утяшева. Во время просмотра номеров ведущая отметила, что одна из участниц не надела обручальное кольцо.

По словам Ляйсан Утяшевой, такие вещи нужно сразу же «обозначать». Ведущая добавила, что сама забыла надеть обручальное кольцо. Судя по снимкам с кастинга, Утяшева сняла кольцо из-за того, что выбрала другие украшения, которые не сочетались с обручальным.

«Куда смотрит Павел Воля?» - возмутились поклонники. Они отметили, что обручальное кольцо является важным украшением и его не стоит снимать даже ради модного образа. Павел Воля часто признается своей жене в любви и даже пишет ей стихи. Сама Ляйсан Утяшева тоже не забывает публично похвалить мужа и сказать, как ей с ним повезло. У Воли и его жены есть двое детей: 5-летний сын Роберт и 3-летняя дочь София.