Галкин и Пугачева впервые за долгое время вышли в свет со своими детьми

Были на премьере замечательного мультика «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трёх инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьёй! 👍🏻👽👽👽 #пришельцывдоме #максимгалкин #семейныйпросмотр