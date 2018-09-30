Галкин и Пугачева впервые за долгое время вышли в свет со своими детьми

Поводом для этого стала премьера мультфильма «Пришельцы в доме», над озвучиванием которого работал Максим Галкин. Его жена Алла Пугачева и их дети Лиза и Гарри пришли на мероприятие вместе с ним.

Максим Галкин уже показал в своем Instagram видео с премьерного показа. Мероприятие стало громким событием, ведь ради него Примадонна и Галкин впервые за долгое время вышли в свет со своими детьми. На фотографии Пугачева обнимает своего сына Гарри, а вот Лиза стоит «особняком».

Как отметили пользователи, Галкин обнял Пугачеву, та обняла Гарри, а вот Лизу «забыли». Поклонники знаменитой семьи возмутились «равнодушием» к девочке. Они пишут, что Галкин и Пугачева не должны забывать о дочери, ведь девочки в таком возрасте очень восприимчивы к отношению со стороны родителей.

Мнения комментаторов разделились. Одни пишут, что фанатам не стоит драматизировать, так как этот снимок не отображает реального отношения Пугачевой и Галкина к детям. Другие же считают, что звездные родители по-разному относятся к своим детям и это можно увидеть на некоторых видео в Instagram Галкина.