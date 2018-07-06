Пластика лица превратила Леру Кудрявцеву в копию Ким Кардашьян – фанаты

Поклонники заявили, что огромное количество косметических процедур и пластика лица превратили отечественную телеведущую в «клона» западной звезды Ким Кардашьян.

На днях 47-летняя Лера Кудрявцева в личном микроблоге поделилась кадрами со съемочного процесса новых выпусков программы «Секрет на миллион». Посмотрев фотографии знаменитости поклонники были в шоке, поскольку на первый взгляд совсем не узнали Кудрявцеву. Многие фанаты заявили, что за время короткого декретного отпуска телеведущая успела сделать себе пластику лица и подтянула морщины.

В комментариях фолловеры стали утверждать, что Кудрявцева себя буквально превратила в звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, когда светская львица ещё была со светлыми волосами. Поклонники попросили Кудрявцеву не терять свою изюминку и красиво стареть без пластики.