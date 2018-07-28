«Мне стыдно»: Валдис Пельш рассказал об обмане на шоу «Розыгрыш»

По словам известного телеведущего, он до сих пор сожалеет о некоторых моментах, которые случались на шоу «Розыгрыш». Валдис Пельш признался, что некоторые звезды знали о своих розыгрышах, так как им «сливали» информацию заранее.

Валдис Пельш известен как ведущий многих программ, таких как «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и многие другие. В 2000-х годах он вел шоу «Розыгрыш», которое было крайне популярным, ведь подобный формат еще не был раскручен на российском телевидении. Сейчас Валдис Пельш работает над созданием документальных фильмов, которые посвящены Эвересту, белым акулам и самолетам. Однако, ведущий до сих пор неловко себя чувствует из-за «Розыгрыша».

«Мне стыдно», - признается Пельш. Ведущий рассказал, что на шоу часто были постановочные сцены. По словам Валдиса Пельша, он не имеет отношения к сценарию и задумке авторов. Были даже ситуации, когда звезды узнавали о своих розыгрышах и попросту отказывались приезжать. Из-за этого срывались съемки, а процесс этот был затратным. Валдис признался в обмане на шоу «Розыгрыш», но отметил, что он и его соведущая о лжи ничего не знали.