Пугачева научила Киркорова собирать негатив

Поп-король российской эстрады в 2018 году занимает третье место по прибыльности и популярности в СМИ. Во время интервью в Юрмале он рассказал об особенном отношении к публикациям.

Как оказалось, Филипп Киркоров привык собирать печатные издания с негативной информацией о себе. Это обнаружил журналист Вадим Верник, оказавшийся у артиста в гостях. Он заметил на столе несколько глянцевых журналов, где о Филиппе Киркорове отзывались весьма нелестно. Певец заявил, что изучать и коллекционировать негатив из СМИ его научила бывшая супруга - Алла Пугачева.

По словам Филиппа Киркорова, многие знаменитости боятся упоминания в желтой прессе и сопутствующих скандалов. Однако сам он научился побеждать такие стрессы информационной изоляцией. В последнее время исполнитель активно пользуется ещё одним советом Аллы Пугачевой и совершенно не читает материалы, которые про него "сочиняют" - только хранит. Филипп Киркоров и советует своим коллегам быть самокритичными, однако не подвергаться влиянию хэйтеров в социальных сетях или СМИ.