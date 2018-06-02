Регина Мянник рассказывает о мужьях и раке кожи

Сегодня, 14:26 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Дорогой Маши Березиной» откровенно поделилась секретами личной жизни и состоянием своего здоровья в непростой период жизни.

 Сегодня стало известно о том, что известная российская актриса театра и кино Регина Мянник рассказала об истории любви с первым мужем, а также о страшной болезни, которую ей удалось побороть. Мянник дала интервью в эфире одной из телепрограмм.

Согласно этому интервью, первым мужем артистки стал мужчина по имени Сергей. Когда они познакомились, у Сергея была жена и ребенок, а Регине не было и 18 лет. Спустя несколько лет мужчина ушел от беременной вторым ребенком жены к молодой любовнице.

Интересно, что в течение некоторого количества лет они жили вместе. В это время у Мянник и ее мужа появился общий малыш, но затем выяснилось, что Сергей изменяет ей. Они разошлись, но остались хорошими друзьями по сей день.

В 2015 году у актрисы случился нервный срыв из-за смерти второго супруга Георгия, которого, как выяснилось, жестоко убили. В тот страшный период Манник нашла на своем теле странные пятна, являвшиеся симптомом заболевания раком кожи. Женщина тянула время, потому как не захотела обращаться к врачам.

«Только позже я узнала, что если бы затянула еще чуть-чуть, ужасных последствий для здоровья избежать бы не удалось», - откровенно признается Регина Мянник.

Напомним, что Регина Мянник известна своими ролями в таких телесериалах, как «Каменская-3», «Дорогая Маша Березина» и «Гражданин начальник-2».

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Автор - Кристина Мицкевич
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