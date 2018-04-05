«Перемудрила с лицом»: Лариса Гузеева посмеялась сама над собой

Многим женщинам не хватает умения посмеяться над собой. А вот знаменитая телеведущая Лариса Гузеева не боится критики. Ведущая «Давай поженимся» выложила в Instagram фотографию, по её мнению с неудачным макияжем.

Под снимком Гузеева оставила комментарий, заявив, что визажисты перемудрили. Подписчики заподозрили, что мудрая женщина просто захотела таким образом поднять самооценку, рассчитывая получить порцию приятных комплиментов от подписчиков. Стоит отметить, что если Лариса Андреевна чего-то хочет, то она непременно это получает. Так и в этом случае, популярную ведущую и актрису осыпали комплиментами. В комментариях подчёркивали её стройность, молодость, сравнивали с голливудскими молодыми актрисами. Правда были и негативные мнения. Одна подписчица согласилась с мнением Гузеевой, заявив, что макияж действительно неудачный, Лариса похожа не гейшу, и посоветовала исправить недостатки перед съёмкой. Отметим, что хвалят фанаты своего кумира заслуженно. В следующем году Лариса Гузеева отметит 60-летие, но, несмотря на солидный возраст, телеведущая остаётся в прекрасной форме, и продолжает сводить пары на Первом канале.