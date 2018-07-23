Съёмочная команда кинофильма «Стражи Галактики» требует вернуть режиссёра, обвиняемого в педофилии

Сегодня, 18:20 \\ Шоу-бизнес

Актёры американского фильма «Стражи Галактики» поддержали режиссёра, и заявили, что хотели бы продолжить с ним работать. Главный герой фильма Крис Пратт выложил в одну из социальных сетях петицию с просьбой вернуть режиссёра Джеймса Ганна на его должность.

 Актёр отметил, что считает шутки Джеймса неприемлемыми, однако, люди способны меняться, к тому же Ганн отлично знает свою работу. Письмо подписали более 340 тысяч человек, среди них множество знаменитых актёров и медийных личностей. Пост собрал более миллиона лайков. Однако в комментариях подписчики актёра разделились на два лагеря: одни утверждали, что нужно простить режиссёра, другие категорически не хотели понять его поступок, и заявляли, что разочаровались в поддержавших Ганну, актёрах.
Напомним, что кинокомпания «The Walt Disney Company» отстранила режиссёра в середине июля. Поводом для увольнения стали сообщения Джеймса Ганны в Twitter. Мужчина позволял себе шутить о людях, страдающих смертельными болезнями, о насилии над женщинами и детьми. Однако внимание обратили на это спустя 10 лет.

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Автор - Валерия Лисичкина
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