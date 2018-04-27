Роберт Паттинсон встречается с моделью Сьюки Уотерхаус

Ходят слухи, что актёр Роберт Паттинсон закрутил роман с моделью Сьюки Уотерхаус. Официально влюблённые не делают никаких заявлений, но сложно скрывать свои отношения, когда вы оба знаменитые и всё время находитесь под пристальным вниманием.

Звёздную парочку заметили во время просмотра романтичекого фильма в лондонском кинотеатре. Для свидания Роберт предпочёл мюзикл «Mamma Mia! 2», интересно, что большинство влюблённых занимают места для поцелуев на фильмах «Сумерки», главными героями, которого являются Паттинсон и его бывшая девушка Кристен Стюарт. После просмотра кинофильма Роберт и Сьюки отправились в местный бар, где продолжили не дружеское общение. Очевидцы утверждают, что на протяжении всего вечера пара демонстрировала свои чувства объятиями и поцелуями. Одни поклонники порадовались за актёра, другие разочаровались. Фанаты «Сумерек» продолжают надеяться на возобновление отношений между Паттинсоном и Стюарт. Бывшие возлюбленные сами дают поводы для надежды, они регулярно вместе обедают, и общаются на вечеринках. Однако актёры заявляют, что между ними только дружеские отношения, Стюарт продолжает свои отношения с девушкой, а для Роберта это уже третья девушка после расставания с Кристен.