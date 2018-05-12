«Снова вместе»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снимутся в романтической комедии

Поклонники уверены, что во время совместной работы между актёрами могут снова вспыхнуть чувства.

49-летняя Дженнифер Энистон и 54-летний Бред Питт ни разу не снимались вместе в полнометражном фильме. Продюсеры новой романтической комедии всерьёз рассматривают бывших возлюбленных как кандидатов на главные роли. По сообщению инсайдера, актёрам не придётся играть пару, но они будут активно взаимодействовать на съёмочной площадке. Ещё в 2001 году Брэд и Дженнифер оказались в одном кадре в телесериале «Друзья». По иронии судьбы персонаж Питта являлся школьным другом Росса и ненавидел Рейчел – сериальное Альтер эго Энистон.

Дженнифер Энистон отрицала, что она возобновила связь с Брэдом Питтом для того, чтобы пережить развод с 46-летним Джастином Теро. Актриса заявила, что слухи о том, что она может вернуться к бывшему мужу, неправдивы. Дженнифер и Брэд сыграли свадьбу в 2000 году и развелись в 2005. Тогда Питт ушёл к Анджелине Джоли, с которой познакомился на съёмках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2016 брак актёров распался из-за несогласия в методах воспитания детей и алкогольной зависимости актёра.