"Болела алкоголизмом": Первая жена Кирилла Сафонова умерла в возрасте 42 лет

Сегодня, 17:59 \\ Шоу-бизнес

Елена Сафонова выла замуж за актера, когда ей было всего лишь 16 лет. Вначале она жила с его матерью, после переехала к нему в Москву, где они вначале снимали комнату студенческого общежития, а после получили комнату в доме актеров Театра Маяковского.

 Стало известно, что первая жена известного российского актера театра и кино Кирилла Сафонова Елена умерла в возрасте 42 лет. Хотя сам он пока никак не прокомментировал трагедию, свою слово по этому поводу сказал ее второй муж Вадим Сухаревский, с которым она также разошлась после непродолжительного брака. Как и она, он увлекался фотографией, однако не забросил дело и стал известным фотографом.

Развод с Еленой Сафоновой Сухаревский объясняет просто: "Болела алкоголизмом". По его словам, она начала спиваться спустя короткое время, как они сошлись. С первым мужем она разошлась из-за серьезных разногласий и скандалов, который постоянно царили в их семье. Из-за него она не получила высшего образования, так как была вынуждена работать сразу после росписи.

По словам Вадима Сухаревского, Сафонов ей изменял, из-за чего, вспоминая, она расстраивалась даже после расставания с ним. Из-за выпивки она все меньше следила за собой, а также забросила домашние дела. Ее второй муж терпел это, однако после не выдержал и уехал в Санкт-Петербург. Свои откровенные признания он объясняет попыткой не очернить память женщины, а развеять слухи насчет ее смерти.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего балета.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Игорь Макаров показал киску жены Леры Кудрявцевой

 Известный российский хоккеист показал на своем профиле нового члена семьи. Им стала...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ