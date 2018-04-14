"Болела алкоголизмом": Первая жена Кирилла Сафонова умерла в возрасте 42 лет

Елена Сафонова выла замуж за актера, когда ей было всего лишь 16 лет. Вначале она жила с его матерью, после переехала к нему в Москву, где они вначале снимали комнату студенческого общежития, а после получили комнату в доме актеров Театра Маяковского.

Стало известно, что первая жена известного российского актера театра и кино Кирилла Сафонова Елена умерла в возрасте 42 лет. Хотя сам он пока никак не прокомментировал трагедию, свою слово по этому поводу сказал ее второй муж Вадим Сухаревский, с которым она также разошлась после непродолжительного брака. Как и она, он увлекался фотографией, однако не забросил дело и стал известным фотографом.

Развод с Еленой Сафоновой Сухаревский объясняет просто: "Болела алкоголизмом". По его словам, она начала спиваться спустя короткое время, как они сошлись. С первым мужем она разошлась из-за серьезных разногласий и скандалов, который постоянно царили в их семье. Из-за него она не получила высшего образования, так как была вынуждена работать сразу после росписи.

По словам Вадима Сухаревского, Сафонов ей изменял, из-за чего, вспоминая, она расстраивалась даже после расставания с ним. Из-за выпивки она все меньше следила за собой, а также забросила домашние дела. Ее второй муж терпел это, однако после не выдержал и уехал в Санкт-Петербург. Свои откровенные признания он объясняет попыткой не очернить память женщины, а развеять слухи насчет ее смерти.