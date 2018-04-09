Солнцев предложил Бузовой и Водонаевой "голой грудью" встать на защиту "Дома-2"

Скандальный шоумен Рустам Солнцев смог в очередной раз вызвать бурную дискуссию в соцсетях. На этот раз он предложил план по защите "Дома-2" от закрытия.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что в скором времени могут разрушить поляну "Дома-2", так как через нее планируют провести магистраль. Это может грозить проекту либо закрытием, либо же переездом на новое место. Руководители канала ТНТ сообщают о том, что не намерены закрывать проект или менять место дислокации, так как подписывали с подрядчиком долгосрочный контракт. Несмотря на громкие заявления ТНТ, проект все еще находится под угрозой закрытия.

Предложить свой план по спасению проекта поспешил скандальный шоумен и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. Он выступил против закрытия шоу, а также отметил, что спасти его могут три оголенные легенды проекта. Так, Солнцев обратился к Ольге Бузовой и Алене Водонаевой встать на защиту проекта голой грудью, отметив. что только обнажившись, девушки смогут повлиять на ход этого дела.

Поклонники проекта отмечают, что их так же не радует перспектива его закрытия, однако выражают сомнения по поводу того, что голая грудь Бузовой и Водонаевой смогут кого-то впечатлить. Это связано с тем, что легенды "Дома-2" обладают скромным размером груди, потому им просто "нечем" встать на защиту телестройки.

Антифанаты "Дома-2" наоборот, порадовались возможному завершению проекта, потому отметили, что Бузовой и Водонаевой стоит хотя бы попытаться.