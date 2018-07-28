Ольга Орлова вместе с сыном оказалась в эпицентре тайфуна

Звезда отправилась со своим ребенком на отдых в Японию. Там Орлова оказалась в эпицентре бушующей стихии, от которой экс-участницы группы «Блестящие» пришлось прятаться в метро.

В своем Instagram Ольга Орлова показала снимок из подземки в Токио. В описании звезда рассказала, что спуститься в метро ее и ее сына заставил тайфун. По словам Орловой, стихия подарила ей возможность посмотреть на подземную транспортную систему Японии. Ольга Орлова пишет, что метро в Токио значительно уступает подземке в Москве.





По словам певицы и ведущей шоу «Дом-2», метрополитен в Японии не сравнится с российским. Несмотря на тайфун, Орлова выглядит веселой и позитивной. По-видимому, стихия не сильно испугала звезду. Пользователи пожелали певице больше не попадать в эпицентр стихии, ведь даже маленький тайфун может превратиться в стихийное бедствие более крупных и серьезных масштабов.