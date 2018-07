Ольга Орлова вместе с сыном оказалась в эпицентре тайфуна

Благодаря сегодняшнему тайфуну , мы побывали в Токийском метро)))) Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить🙈 Или во мне говорит #патриот 😉

