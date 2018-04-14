Эвелина Блёданс прокомментировала видеоролик, исполнителя Loqiemean

Сегодня, 14:58 \\ Шоу-бизнес

Российский рэпер выпустил новую композицию, в которой использовал слово «Даун» в качестве оскорбления. Блёданс заявила, что, не смогла досмотреть видеоролик до конца, отметив, что даже не понимает с кем из исполнителей можно обсудить сложившуюся ситуацию, так как участники клипа производят впечатления неадекватных людей.

 Актриса вспомнила случай, когда исполнитель лейбла «Black Star» в подобной ситуации понял свою ошибку и принёс извинения. В 2012 году Эвелина Блёданс стала мамой особенного мальчика, после чего активно борется за права людей с синдромом Дауна.

Напомним, что провокационный клип под названием «Быть Дауном» появился в сети 25 июля, после чего на исполнителя обвалился шквал критики. Благотворительный фонд «Синдром любви» на своём официальном сайте заявил, что исполнители Loqiemean, Оxymoron и Баста намеренно оскорбили чувства семей, в которых растут дети с синдромом Дауна. Подчеркнув, что исполнители находятся в достаточно взрослом возрасте, для того, чтобы понимать, что слово «Даун» не стоит использовать как оскорбление. Рэперы никак не прокомментировали данное обращение, тем времени клип продолжает набирать просмотры в YouTube.

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Автор - Валерия Лисичкина
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