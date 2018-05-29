Оперной певице Анне Нетребко поклонники посоветовали чаще носить мини-платья

На днях российская оперная певица Анна Нетребко очаровала поклонников своим новым образом. Артистка продемонстрировала стройные ноги, чем и удивила своих фолловеров в Instagram.

Анна Нетребко в микроблоге разместила фото в стильном платье, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги знаменитости. Поклонники артистки оценили не только необычный образ Анны, но и её природные данные. В комментариях интернет-пользователи посоветовали певице чаще носить мини-платья и не прятать женственные формы под массивными нарядами.

Стоит отметить, что хотя Нетребко не может похвастаться модельными параметрами, у неё большая армия поклонников. По словам фанатов, помимо очаровательного голоса, Анна также облает и превосходным чувством юмора.