Оперной певице Анне Нетребко поклонники посоветовали чаще носить мини-платья

Сегодня, 14:29 \\ Шоу-бизнес

На днях российская оперная певица Анна Нетребко очаровала поклонников своим новым образом. Артистка продемонстрировала стройные ноги, чем и удивила своих фолловеров в Instagram.

Анна Нетребко в микроблоге разместила фото в стильном платье, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги знаменитости. Поклонники артистки оценили не только необычный образ Анны, но и её природные данные. В комментариях интернет-пользователи посоветовали певице чаще носить мини-платья и не прятать женственные формы под массивными нарядами.

Стоит отметить, что хотя Нетребко не может похвастаться модельными параметрами, у неё большая армия поклонников. По словам фанатов, помимо очаровательного голоса, Анна также облает и превосходным чувством юмора.

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Автор - Светлана Тарабан
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