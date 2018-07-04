Фанаты считают, что Кирилл Терешин продолжает увеличивать «руки-базуки»

Сегодня, 11:36 \\ Шоу-бизнес

Фанаты российского фрика Кирилла Терешина в Instagram заявили, что серьёзно опасаются за жизнь молодого парня. По мнению поклонников, Терешин продолжает трансформировать свои «руки-базуки», которые снова увеличились в объемах.

Кирилл Терешин обновил свой профиль в Instagram, где разместил свежее фото своих гигантских «рук-базук», а именно показал, как они выглядят со спины. «Сегодня я поел творожка с кефирчиком, зарядил базуки, косточки подкрепил, всем добра и любви», - подписал снимок Кирилл. Пользователи Сети были шокированы внешним видом рук парня, а потому многие фанаты стали подозревать, что Кирилл снова увлекается синтолом.

Напомним, что ещё месяц назад Терешин жаловался в Сети на боль в руках и высокую температуру в теле. За помощью он даже обращался к Елене Малышевой, которая призвала парня навсегда забыть о синтоле.

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Автор - Светлана Тарабан
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