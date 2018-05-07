Игорь Макаров показал киску жены Леры Кудрявцевой

Известный российский хоккеист показал на своем профиле нового члена семьи. Им стала бело-рыжая киска по имени Фофа. У питомца есть отдельный аккаунт в соцсети.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что популярная телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, завели нового члена семьи. Им стал четырехлетний породистый кот по имени Фофа. Звездные супруги уже успели похвастаться им и создать для него отдельную страницу в социальной сети. Об этом сообщает Игорь Макаров в Instagram.

Согласно сообщению, новая рыже-белая киска появилась в семье Кудрявцевой и Макарова совсем недавно. На всех опубликованных фотографиях Фофа либо вылизывается, демонстрируя чистоплотность, либо спит рядом со своей хозяйкой.

Интересно, что поклонники Леры Кудрявцевой пришли в восторг от нового члена семьи. Они выразили мнение, что если супруги так сильно заботятся о новом питомце, то они, несомненно, станут хорошими родителями их совместному ребенку, который в скором времени должен появиться на свет.

«Ой, какой милый пушистик», «Ваша киска просто супер, такой красавчик», «Смотрю на профиль Фофы и думаю, что из вас с Игорем выйдут потрясные родители», - писали люди в комментариях под фотографиями.

Напомним, что 47-летняя Лера Кудрявцева вышла замуж за 30-летнего Игоря Макарова пять лет назад. От первого брака у телеведущей уже есть сын Жан, которому в этом году исполнилось 28 лет.