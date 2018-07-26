"Жара в Баку": Лепс шокировал пассажиров пьяным управлением самолетом

Певец впервые за свою карьеру снялся в кино. О своих ощущениях он рассказал во время интервью.

Григорий Лепс отметил, что давно грезил актерским опытом. Такой опыт ему предоставил Эмин Агаларов, снимающий собственный художественный фильм. Картина предварительно получила незатейливое название "Жара в Баку". По словам инициатора проекта, на большом экране появятся 58 российских знаменитостей. Заграничной вишенкой на торте должен стать Стивен Сигал, который также посетил фестиваль "Жара" в столице Азербайджана.

Один из эпизодов решили импровизированно снять ещё во время авиаперелета из Москвы. Режиссер усадил Григория Лепса за руль и приказал изображать пьяного. Пассажирам рассказали концепцию сцены и попросили изобразить ужас, как при турбулентности. Как только артист принял на себя кинематографическое управление самолетом, судно действительно слегка тряхнуло. Благодаря этому эмоции участников получились более яркими.

По словам Григория Лепса, Эмин Агаларов остался доволен его работой. И даже пообещал актеру "Оскар". Певец добавил, что по ходу фильма произнесет несколько фраз. Он выразил надежду, что зрелище получится смешным.