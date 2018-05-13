Леся Рябцева из "Холостяка" стала мамой

Бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», а также участница популярного телевизионного шоу "Холостяк" Леся Рябцева родила дочь. Об этом она сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook.

Девушка особо подчеркнула в опубликованном посте, что он не единственная сегодня должна принимать поздравления. Поэтому свой пост с благодарностями она посвятила отцу своего ребенка Тимофею Васильеву. Леся Рябцева призналась, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой. И даже исполнил маленький каприз девушки – позволил пожить немного на берегу океана.

Она сообщила своим подписчикам, что отец новорожденной был всегда рядом с ней, всячески помогал, присутствовал на всем протяжении беременности и даже при родах. Под сообщением Леси Рябцевой уже начали появляться комментарии с поздравлениями. Появившуюся на свет девочку назвали Дая.

Ранее стало известно, что рожать девушка будет на Бали, где она была со своим возлюбленным, который является спортсменом. Тимофей Васильев занимается яхтенным спортом. Перед этим муж Леси был ее коллегой в информационном агентстве, которое журналистка открыла самостоятельно. Скандально прославилась девушка в процессе работы на радиостанции «Эхо Москвы», где была помощником главного редактора Алексея Венедиктова. Откуда ее уволили.