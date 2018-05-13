Леся Рябцева из "Холостяка" стала мамой

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

Бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», а также участница популярного телевизионного шоу "Холостяк" Леся Рябцева родила дочь. Об этом она сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook.

 Девушка особо подчеркнула в опубликованном посте, что он не единственная сегодня должна принимать поздравления. Поэтому свой пост с благодарностями она посвятила отцу своего ребенка Тимофею Васильеву. Леся Рябцева призналась, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой. И даже исполнил маленький каприз девушки – позволил пожить немного на берегу океана.

Она сообщила своим подписчикам, что отец новорожденной был всегда рядом с ней, всячески помогал, присутствовал на всем протяжении беременности и даже при родах. Под сообщением Леси Рябцевой уже начали появляться комментарии с поздравлениями. Появившуюся на свет девочку назвали Дая.

Ранее стало известно, что рожать девушка будет на Бали, где она была со своим возлюбленным, который является спортсменом. Тимофей Васильев занимается яхтенным спортом. Перед этим муж Леси был ее коллегой в информационном агентстве, которое журналистка открыла самостоятельно. Скандально прославилась девушка в процессе работы на радиостанции «Эхо Москвы», где была помощником главного редактора Алексея Венедиктова. Откуда ее уволили.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз ощутить радость материнства. 51-летняя певица не против услуг суррогатного материнства.

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Игорь Макаров показал киску жены Леры Кудрявцевой

 Известный российский хоккеист показал на своем профиле нового члена семьи. Им стала...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

"Похожа на монстра": Модель Playboy раскритиковали в Instagram

 Очередная фотография болгарской модели в социальной сети стала поводом многочисленных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ