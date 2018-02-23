София Ротару разочаровала своим внешним видом

Сегодня, 20:23 \\ Шоу-бизнес

Стилисты и поклонники прокомментировали внешний вид Заслуженной артистки Советского Союза. По их мнению, она допустила непростительную ошибку в выборе наряда.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что известная украинская и советская певица София Ротару вызвала неодобрение поклонников и стилистов выбором своего наряда для выступления на фестивале «Белые ночи», который недавно закончился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают СМИ.

По словам стилистов, Народная артистка СССР допустила непростительную ошибку, когда выбрала легкое платье-тунику с геометрическими фигурами разных цветов. На таком ярком фоне сама Ротару теряется и на нее практически не попадает внимания зрителя. Более того, женщина надела классические черные брюки и замшевые сапоги, чем совершенно испортила свою прекрасную для ее возраста фигуру. А ведь Софии Ротару скоро исполнится 71 год.

Поклонники также не пришли в восторг от выбора наряда своей любимицы. «София Михайловна, могли бы выбрать что-то получше», «Вы такая красотка, зачем портить фигуру», «Не самый удачный выбор», писали в Интернете люди.

Напомним, что певица София Ротару впервые стала популярна благодаря своему участию на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Болгарии в 1968 году. Там она заняла почетное первое место.

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Автор - Кристина Мицкевич
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