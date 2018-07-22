"Мы - разные люди": Мария Голубкина рассказала о расставании с Борисом Ливановым

Российская актриса Мария Голубкина откровенно рассказала в одном из интервью подробности из своей личной жизни. В том числе она поделилась горьким окончанием отношений с Борисом Ливановым, к которому, по словам Голубкиной, у неё до сих пор остались сильные чувства.

Напомним, год назад она заявила о грядущей свадьбе с сыном знаменитого актёра Василия Ливанова. Марию не смущала наркозависимость у возлюбленного и его заключение в колонии после инкриминируемого ему убийства. Симпатия в университете не дала ожидаемых плодов, но спустя много лет при встрече пара поняла, что они должны быть вместе.

На данный момент Голубкина в течение двух месяцев не общается с Ливановым, несмотря на свою любовь к нему. Актриса мотивирует это тем, что они являются абсолютно разными, так как её возлюбленный является интровертом, который предпочитал побыть наедине, а Мария – экстравертом, которая любит шумные компании. А подстроиться друг под друга тоже никто из них не захотел.