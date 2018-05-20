Названа самая "дорогая" персона в Instagram

В Сети был опубликован список самых богатых Instagram-знаменитостей. Рейтинг возглавила одна из сестер Кардашьян-Дженнер.

Сегодня, 25 июля, стало известно о списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в социальной сети Instagram. Первое место в нем заняла Кайли Дженнер, которая зарабатывает по миллиону американских долларов за каждый опубликованный пост, как сообщается на сайте мобильного сервиса Hopper HQ.

Интересно, что второе место в этом списке заняла американская актриса и певица Селена Гомес, которая значительно обгоняет Кайли Дженнер по количеству подписчиков. Стоимость ее публикации была оценена в восемьсот тысяч долларов.

Тройку лидеров закрывает Криштиану Роналду с заработком в семьсот пятьдесят тысяч долларов за пост в «Инстаграм».

Помимо этих персон в десятку наибогатейших звезд в этой социальной сети вошли: сестры Кайли – Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, Бейонсе, Джастин Бибер, Месси и многие другие.

Напомним, что Кайли Дженнер является одной из всемирно известных сестер Кардашьян-Дженнер. Девушка стала известна благодаря съемкам в реалити-шоу ««Семейство Кардашьян». Сейчас она занимается дизайном одежды.