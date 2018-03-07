«Бабские понты»: Звезда «Дома-2» в БДСМ-костюме порассуждала о мужественности

Александра Гозиас поразила поклонников фигурой и своими нескромными мыслями.

Звезда «Дома-2» продолжает публиковать снимки одной из своих лучших фотосессий. Девушка явно гордится проделанной работой, о чём поклонники давно догадались, потому теперь Александра решила смело критиковать пороки других людей. Начала девушка с современных мужчин. В них ей не хватает страсти, мужской хватки и решимости в целом.

«Вот начешет хохолок, брючки с Zara, рубашечка, тачка на кредите (или куплена на последние) И вот это мачо готово! Что-то строит из себя, что-то пальчики перебирает, парни, ну станьте мужчинами. Ну где мужская хватка, где страсть, где мужество? Одни бабский понты!» - за такие слова Александру Гозиас раскритиковали сами представитель сильного пола. Мужчины в комментариях отметили, что рассуждения девушки в БДСМ-костюме о мужественности воспринимаются с трудом. Ведь вряд ли её в жизни интересует что-то больше денег. А вот женщины радо согласились с красоткой.