Как девочка: 47-летняя Анита Цой показала роскошную фигуру в купальнике

Певица поразила Сеть своими стройными и подтянутыми формами. Снимки Аниты Цой в купальнике вызвали небывалый ажиотаж вокруг звезды.

Анита Цой показала в своем Instagram снимки с отдыха. На них звезда позирует в сдельном купальнике. Пользователи пришли в восторг, увидев роскошную фигуру певицы. По словам комментаторов, Анита Цой выглядит очень молодо. «Как девочка», - пишут некоторые комментаторы о внешности певицы.





Под снимком собралось уже много лестных комплиментов. Сама Анита Цой явно рада такому ажиотажу. Не так давно она стала вести еще одну страничку в социальных сетях. В ней она делится секретами своей красоты и рассказывает, как сохранить молодость надолго.

Многие женщины пишут, что для своих 47 лет Анита Цой выглядит просто «волшебно». Своим примером певица мотивирует следить за своей фигурой и не «опускать руки» после 30-35 лет. Снимок в купальнике успел собрать уже почти 25 000 лайков и массу лестных комментариев.