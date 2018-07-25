Как девочка: 47-летняя Анита Цой показала роскошную фигуру в купальнике
Певица поразила Сеть своими стройными и подтянутыми формами. Снимки Аниты Цой в купальнике вызвали небывалый ажиотаж вокруг звезды.
Анита Цой показала в своем Instagram снимки с отдыха. На них звезда позирует в сдельном купальнике. Пользователи пришли в восторг, увидев роскошную фигуру певицы. По словам комментаторов, Анита Цой выглядит очень молодо. «Как девочка», - пишут некоторые комментаторы о внешности певицы.
Подпишись на мой аккаунт о красоте и здоровье и узнай мои секреты красоты и здоровья @anitatsoy_health_beauty ! А их у меня не мало. Например, как я получаю красивый загар без вреда для здоровья. 😉❤ #Repost @anitatsoy_health_beauty ・・・ "Я жить не могу без солнца. Это то, чего так не хватает нам в Москве, да и в других северных городах России. Витамин Д делает нас счастливыми. Обожаю лето и южные страны. Люблю ровный, красивый загар и при этом, не забываю, что перебарщивать с солнечными ваннами нельзя. Безрассудно лежать под открытым ультрафиолетом опасно. Перед выходом на солнце, я тщательно наношу...." Остальное прочтете на @anitatsoy_health_beauty .☺🌞 #анитацой #anitatsoy #health #beauty #загар #sun
Под снимком собралось уже много лестных комплиментов. Сама Анита Цой явно рада такому ажиотажу. Не так давно она стала вести еще одну страничку в социальных сетях. В ней она делится секретами своей красоты и рассказывает, как сохранить молодость надолго.
Многие женщины пишут, что для своих 47 лет Анита Цой выглядит просто «волшебно». Своим примером певица мотивирует следить за своей фигурой и не «опускать руки» после 30-35 лет. Снимок в купальнике успел собрать уже почти 25 000 лайков и массу лестных комментариев.