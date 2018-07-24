Пермская актриса Катерина Шпица спела мировой хит верхом на козе

Артистка забралась на памятник Козе-Дерезе в Нижнем Новгороде. Сидя на козе, Катерина Шпица спела фрагмент из песни Адель Rolling In The Deep.

Известная актриса Катерина Шпица показала в своем Instagram. На нем она исполнила несколько строк их мирового хита певицы Адель. Пермская актриса села на памятник Козе-Дерезе. Под аккомпанемент уличных музыкантов Шпица решила показать свои песенные способности.

За пение верхом на козе Шпицу пользователи ругать не стали. Многие назвали ролик милым и забавным. Несмотря на то, что актриса пела не в серьез и явно не стремилась поразить Сеть своим талантом певицы, ее голос понравился многим.





Пользователи пишут, что у Катерины Шпицы хорошо получается не только играть роли в кино и театре. Они также отмечают певческие способности актрисы. Ролик уже спел собрать более 30 000 просмотров. Пользователи делают Катерине Шпице комплименты и хвалят ее за открытость. Многим нравится непосредственность актрисы, которая не старается выглядеть надменно или «по-звездному».