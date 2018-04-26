В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился зрителям после участия в сериале «Счастливы вместе».



Андрей Исаков работал в Государственном театре Москвы на протяжении многих лет. Актёр принял участие в культовых постановках «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других спектаклях, полюбившихся зрителям. Сотрудников учреждения шокировала новость о смерти талантливого артиста. Актёры театра выразили соболезнования семье погибшего.

Кроме участия в театральных постановках, Александр Исаков запомнился телезрителям как актёр фильмов «Счастливы вместе»,«Холосятки»,«Атлантида» и т.д.

По неподтвержденной информации, артист скончался в связи с осложнениями от пневмонии. Смерть артиста наступила в одной из столичных медицинских учреждений.

В ближайшее время в Сети опубликуют информацию о дате и месте прощания с актёром.