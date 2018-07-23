Сергей Шнуров посетил первую выставку сына верхом на свинье

Сергей Шнуров посетил дебютную выставку своего сына эпатажным способом. Лидер группы «Ленинград» оседлал большого черного хряка, опубликовав демонстрирующее фото на своей странице в Instagram.

Сын Сергея Шнурова отрыл свою дебютную выставку в Санкт-Петербурге. Работы Апполона разместились в галерее под названием «Свиное рыло». 18-летний художник представил посетителям выставки яркие картины, наполненные ироническим смыслом и содержащие громкие тексты.

Отец молодого художника Сергей Шнуров не мог пропустить такое событие. Фото с выставки лидер «Ленинграда» показал своим подписчикам. На снимке Шнуров оседлал большого хряка. Рядом с исполнителем, сидящем верхом на животном, как ни в чем не бывало позировал Апполон.

@pavelapollon @pigsnout_gallery A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 23, 2018 at 9:44am PDT

Пользователей Сети удивил снимок, в связи с чем они обсыпали Сергея Шнурова вопросами. В частности, поклонников интересовал вопрос: «Это настоящий хряк или чучело?».