Небритый Дэвид Бекхэм презентовал свой новый бренд «House 99»

Бывший футболист Дэвид Бекхэм на днях сделал оригинальную фотосессию в поддержку своего нового бренда «House 99». Поклонники были очарованы свежими кадрами небритого спортсмена.

Недавно Дэвид Бекхэм снова принял участие в креативной фотосессии. На этот раз мужчина позировал сидя в кресле барбера и работал на камеру для рекламной кампании своего мужского бренда «House 99». Стоит отметить, что поклонницы были в восторге от дерзкого образа примерного семьянина.

Известно, что 43-летний Дэвид также начал сотрудничать с популярным косметическим брендом с L'Oreal в начале этого года и уже продемонстрировал поклонникам в новой рекламе осветляющий крем для глаз и масло для бороды.