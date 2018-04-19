Российские мультфильмы выходят на мировой уровень: «Фиксики» собрали заграницей более $1 миллиона

Мультсериал «Фиксики» с первых серий понравился российским малышами и даже некоторым взрослым. Фиксики это маленькие вымышленные человечки. Они обитают в бытовой технике, ухаживают за ней, и по возможности чинят.

В мультсериале в игровой форме рассказывается об устройстве различных приборов, что не только развлекает детей, но и способствует развитию. После успешного выпуска сериала, российская анимационная компания «Аэроплан» решила создать полнометражный мультфильм. Так в октябре прошлого года российские зрители смогли насладиться приключениями любимых героев на больших экранах. Мультфильм посмотрели около 2 миллионов зрителей, при этом кассовый сбор составил более 250 миллионов рублей. Затем мультсериал показали детям Америки, Турции, Болгарии. Только в Станах Латинской Америки кинотеатры выручили более миллиона долларов, при этом отметив, что мультфильм занимал лидирующие позиции на протяжении двух месяцев. В августе мультфильм покажут в кинотеатрах Южной Кореи и странах Ближнего Востока. Всего увидеть мультфильм смогли зрители 80 страна. Создатели планируют выпуск ещё одного полнометражного мультфильма через два года, а на данный момент работают над 3 сезоном сериала.