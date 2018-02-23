"Всегда голая, лицо спившееся": Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме

Дана Борисова после того, как вылечилась от своей наркозависимости, взялась помогать людям. Ее в очередной раз беспокоит состояние скандальной балерины Анастасии Волочковой, ведь Борисова уверена, что она подвержена алкогольной зависимости.

Как известно, сейчас Волочкова отправилась в Турцию на отдых и, как всегда, делится различными неприличными фотографиями. Так, недавно она опубликовала снимок своего знаменитого шпагата в бикини, затем фото с полностью прозрачном боди, через который проглядуются ее соски, а также фото с бокалом вина в руках.

Поклонники заподозрили, что балерина страдает от алкоголизма и сейчас пребывает в очередном запое, потому обратились за помощью к ведущей Дане Борисовой, которая победила свою наркозависимость в клинике Таиланда, а теперь спасает всех страдающих. После этого Борисова разместила на своей странице фото Волочковой с хэштегом "Спасем Волочкову", обвинив ту в алкоголизме и указав на все признаки зависимости.

Так, по словам ведущей, балерина часто появляется в голом виде и с алкоголем в руках, у нее отекшее и спившееся лицо. Борисова отметила, что Волочковой не помешает пройти реабилитацию, однако если она сама не согласится, то ничего не получится. По словам ведущей, ей очень жаль балерину и ее дочь.

Фанаты Волочковой попросили Борисову идти в этом деле до победного конца и помочь балерине, чтобы она смогла признать свою зависимость и пролечилась ради себя и дочери.