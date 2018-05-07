Правильная привычка: Николаев в День рождения Газманова выдал правду о певце

22 июля Олег Газманов отметил своё 67-летие. Каждые именины приносят в его жизнь изменения, о которых и поведал Игорь Николаев.

Николаев, как большой друг Газманова, знает о нём чуть больше, чем поклонники. Парадоксально, но восхитительной физической формой

Олег Газманов обязан именно своему возрасту и чем старше он становится, тем лучше певец выглядит. Так, Игорь Николаев рассказал, что секрет кроется в отжиманиях.

Каждый день Олег Газманов отжимается ровно столько раз, сколько ему сейчас лет. Поэтому с сегодняшнего дня «есаул» будет отжиматься целых 67 раз. Поклонники музыкантов были поражены правдой о физическом здоровье Газманова и согласись, что его привычка действительно очень полезна и многим следует её перенять.