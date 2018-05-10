Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Журналисты Billboard составили рейтинг доходов музыкантов. Рейтинг составляется каждый год, и в этом году самым прибыльным жанром музыки признан рок.

Лидером рейтинга стала ирландская рок-группа U2. За год участники группы заработали около 54 миллиона 400 тысяч долларов. Влиятельное издание Forbes раннее опубликовала рейтинг, в котором музыканты заработали 118 миллионов долларов. Кто прав выяснить не удалось, однако журналы сходятся в том, что практически всю сумму U2 заработала благодаря гастрольным турам.

Вторую строчку рейтинга занял американский музыкант Гарт Брукс. Музыкант исполняет произведения в жанре кантри-музыка. Его заработок за год составил примерно 52 миллиона 200 тысяч долларов.

Третью позицию отдали американской группе Metallica. Металл-группа не теряет популярность с начала 80-х годов, что является редкостью. За год музыкантам удалось заработать 43 миллиона 200 тысяч долларов. За продажу своих хитов Metallica выручила 8 миллионов 700 тысяч, тем самым заняв первое место в рейтинге доходов за проданные диски.

Самой высокооплачиваемой женщиной в списки признали Леди Гагу. Исполнительница заработала 29 миллионов 700 тысяч, и в общем рейтинге заняла 6 позицию.

Всего в рейтинг включили 50 исполнителей. Почти половина из них рокеры, 9 кантри-музыкантов, 9 поп-музыкантов и 8 хип-хоп исполнителей. Больше всего денежных средств артисты получают за концерты и туры.