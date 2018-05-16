Яна Рудковская с пятилетним сыном оказалась в эпицентре урагана в Болгарии

Она опубликовала фото стихии и отметила, что им вовремя удалось укрыться от урагана. Продюсер отметила, что в результате бушующего урагана никто не пострадал.

Как стало известно, буквально недавно продюсер Яна Рудковская вместе с мужем-фигуристом Евгением Плющенко и пятилетним сыном Сашей отправилась с Болгарию на сборы. Она, уже привыкла везде сопровождать своего мужа, маленький Саша также поддерживает папу. Рудковская рассказала, что в одно утро она решила отправиться с ребенком на пляж, предварительно сверившись с прогнозом погоды. Ничего не предвещало беды, потому продюсер поспешила на пляж, однако скоро начало темнеть, поднялся ветер и Рудковская вместе с Сашей и няней поспешила в один из ресторанов на пляже, переждать бурю.

После на своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором видно перевернутые зонтики и лежаки, кучу мусора, отметив при этом, что ее семья оказалась в центре урагана. Рудковская также рассказала о том, что в результате бушующей стихии никто не пострадал, все находившиеся на пляже люди быстро сориентировались и покинули место отдыха.