«Дать на чай Киркорову»: фанаты назвали сценический наряд певца униформой швейцара

Филипп Киркоров поделился с поклонниками о том, как проходил трибьют-концерт в «Олимпийском» в честь дня рождения Григория Лепса.

В публикации на своей странице в соцсети Филипп признался в любви к своему коллеге Лепсу и рассказал, что исполнил кавер-версию хита именинника «Если хочешь, уходи». Почитатели заметили, что певец несколько отошел от своего привычного имиджа, который немыслим без блесток, перьев и прочей яркой мишуры. Киркоров был облачен в длинный красный сюртук-пальто, белые брюки и футуристические высокие ботинки с шипами. Недостающие яркие элементы в сценическом наряде певца сполна компенсировали одежды в стиле «вырви глаз» на танцорах балета «Рецитал».

Фанаты Киркорова были удивлены новым имиджем своего кумира. Комментаторам показалось, что длинный сюртук напоминает ливрею швейцара, а белые перчатки и фуражка лишь усиливают сходство с привратником в гостиницу или ресторан. Поклонники артиста стали шутить на тему: не подрабатывает ли Филипп швейцаром в каком-нибудь отеле. Один шутник даже заметил, что, когда увидел новый наряд певца, то сразу же захотел Киркорову «дать на чай».