Режиссёр «Проклятия Монахини» описал собственный потусторонний опыт

Во время съёмок «Проклятия Монахини» он увидел настоящих призраков.

Данный фильм ужасов называют ответвлением популярной в этом жанре картины «Заклятие». Последняя характеризовалась в том числе и тем, что рассказы о потусторонних силах, ставшие частью сюжета, не придумывались сценаристами, а только обрабатывались по реальным свидетельствам очевидцев. На съёмках «Проклятия Монахини» режиссёр и сам получил такой опыт, который может подойти для новой мистической истории. По словам Корина Харди, он собственными глазами увидел привидения прямо на площадке. Это было, когда снимали эпизод в одной из крепостей в Трансильвании. Там был длинный коридор, именуемый «Коридором крестов».

Здесь у исполнительницы главной роли Таиссы Фармиги был один из ключевых моментов. В монтажной комнате, где вёлся контроль эпизода, режиссёр заметил двоих молодых людей, молча наблюдавших за всем в стороне. Сначала Корин Харди не обратил на них внимания, решив, что это помощники звукорежиссёра, однако когда вскоре после съёмок момента посмотрел на то самое место, там уже никого не было.

Выйти, чтобы никто не заметил, молодые люди никак не могли. Единственный выход хорошо просматривался. Другие участники съёмочного процесса парней вообще не заметили. Корин Харди сделал вывод, что столкнулся с призраками, появившимися именно из-за нового фильма на мистическую тему.